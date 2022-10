Un uomo ha perso la vita a causa di un incidente che si è verificato sull'autostrada A1, all'altezza di Ceprano, in direzione Roma. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma quando sono intervenuti i soccorsi per la vittima non c'era già più nulla da fare.

Il veicolo sul quale si trovava il morto si è capovolto, si registrano disagi al traffico per consentire i rilievi che sono ancora in corso.