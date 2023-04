Investita da un'auto mentre entra a scuola con la mamma, ferita bambina di 5 anni

Una bambina di cinque anni è rimasta ferita questa mattina, 27 aprile, ad Anagni in seguito a un incidente stradale che si è verificato in centro, all'altezza della scuola elementare Regina Margherita. Secondo le prime ricostruzioni la bimba alle 9.30 stava andando a scuola accompagnata dalla madre. Poi, per cause ancora da definire, è stata investita da un'automobile. Il conducente si è fermato e ha prestato i primi soccorsi.

La bambina è caduta a terra urtando il fianco e riportando alcune escoriazioni. Sul posto gli uomini della polizia locale ed una squadra del 118 che ha chiesto l'intervento di un'eliambulanza che ha portato la piccola in un ospedale della capitale. Per lei, per fortuna, solo ferite lievi.