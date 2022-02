Incendio in un parcheggio privato, sei auto distrutte dalle fiamme a Torrice

Sono sei le auto completamente avvolte dalla fiamme questa notte a Torrice in una rimessa in lamellare. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Frosinone oltre al 118 ed ai carabinieri. Il rogo è divampato al scorsa notte intorno alle 3 in via San Mosè. I proprietari hanno dato l'allarme ma il fuoco si è duffuso a tutto il parcheggio in pochi minuti.

Sull'episodio indagano i carabiieri della Compagnia di Frosinone che non escludono alcuna ipotesi. Le auto appartenevano a due famiglie diverse ma residenti nella stessa villetta.