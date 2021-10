Anagni, incendio distrugge una fabbrica di pellet: danni ingenti

Domenica 17 Ottobre 2021, 09:18

I vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone e del distaccamento territoriale di Fiuggi, sono intervenuti sabato sera alle ore 20 circa nel comune di Anagni, in località via Selciatella, a causa di un incendio di un capannone industriale adibito alla produzione di pallet in legno.

Le fiamme hanno coinvolto l'intera struttura, causando notevoli danni alla stessa.

I vigili del fuoco Intervenuti, hanno prontamente domato le fiamme per poi provvedere a bonificare la zona interessata dell'incendio. Non risultano persone coinvolte.