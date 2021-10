Schianto in moto sulla Morolense, i morti salgono a due: non ce l'ha fatta Luca Erme di 40 anni

Sabato 16 Ottobre 2021, 18:10 - Ultimo aggiornamento: 18:39

Si aggrava il bilancio dell'incidente di venerdì sera sulla Morolense, all'altezza della zona Quattro Strade, nel comune di Patrica (Frosinone). Non ce l'ha fatta Luca Erme, il 40enne di Patrica, che si trovava a bordo della moto condotta da Luigi Antonucci, 50 anni, deceduto poco dopo lo schianto. Erme, in gravissime condizioni, era stato portato in eliambulanza al "San Camillo" di Roma, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 21. La moto condotta da Antonucci, e su cui si trovava un 40enne sempre di Patrica, si è scontrata con una Fiat Grande Punto con alla guida un 30enne di Frosinone. Lo scontro è avvenuto all’altezza di una curva, nel tratto Quattro Strade, località Lagoscillo. Secondo alcune testimonianze la moto stava salendo verso Patrica, mentre l’auto viaggiava in senso contrario. Si sarebbe quindi trattato di un impatto frontale. Molto violento. Il motociclista e il passeggero sono volati sull’asfalto finendo a parecchi metri distanza dal punto dell’impatto.

L’auto, ridotta ad un ammasso di lamiere, si è fermata a ridosso di un fosso. Automobilisti di passaggio e residenti hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto carabinieri, Guardia di Finanza, pompieri ed ambulanze del 118. Ad avere la peggio l’uomo che era alla guida della moto le cui condizioni sono apparse subito gravi.

Luigi Antonucci è stato portato all’ospedale a “Spaziani” di Frosinone dove però è morto poco dopo. L’altra persona che si trovava con lui sulla moto - Luca Erme di 40 anni, è stato invece trasportato con un’eliambulanza al “San Camillo” di Roma in gravissime condizioni. Oggi sabato 16 ottobre è stato dichiarato il decesso.

Luigi Antonucci ha trovato la morte a poca distanza da casa. Non era sposato. Era molto conosciuto in paese e parente della consigliera comunale di minoranza Rossana Antonucci.

La Ciociaria piange altre vittime sulla strada, sempre a bordo di moto. A fine settembre il pauroso incidente sulla Frosinone-Mare che è costato la vita a Daniele Narducci e alla compagna Luciana Piccirilli. Agli inizi di ottobre invece, dopo uno schianto su una due ruote, ha perso la vita sulla strada per Forca d’Acero, Fabrizio Gismondi di Casalvieri.