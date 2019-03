Imprenditore precipita dal tetto della sua azienda e muore sul colpo, la tragedia a Paliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprenditore muore sul colpo cadendo dal tetto della sua azienda, un pastificio di Paliano.La vittima si chiamava Franco Ficari, aveva 75 anni, era residente a Roma, di cui era originario, e aveva il domicilio a Paliano. Era il titolare del pastificio dove ieri ha trovato la morte. In quel capannone trascorreva praticamente gran parte della sua vita , producendo pasta che esportava soprattutto in Germania.Il drammatico episodio è accaduto ieri in località Ponti della Selva, in via vicinale Cervinara, al confine con il bosco de La Selva. Un tempo fiorente area industriale alla periferia di Paliano oggi conta pochi opifici dopo la crisi che ha colpito il settore industriale risparmiando poche, affermate, aziende del posto che sopravvivono commerciando soprattutto con l’estero.L’uomo era salito sul tetto del capannone sembra per verificare le conseguenze del forte vento che si è abbattuto nella zona nei giorni scorsi provocando parecchi danni con la caduta anche di grossi alberi sulla vicina strada Palianese. La tragedia si è consumata intorno alle 14.30.Fatale è stata la verifica di un lucernario al quale l’imprenditore si era avvicinato. La struttura, disgraziatamente, non ha retto ed è crollata trascinando con sé il 75enne che è caduto andando a finire sul pavimento dopo un volo di circa 9 metri. Ad allertare i soccorsi sono stati i due operai, una coppia di coniugi di origine romena, che erano in quel momento nel pastificio.Ai soccorritori del 118 si è presentata una scena raccapricciante con il corpo dell’uomo che giaceva a terra senza alcuna possibilità di intervento per potergli salvare la vita. Era troppo tardi anche per l’eventuale trasporto in una struttura della capitale con l’eliambulanza che è giunta sul posto dopo pochi minuti dalla richiesta dei sanitari.Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di Paliano comandati dal maresciallo Damiano Belloni e coordinati dal capitano della Compagnia dei carabinieri di Anagni, Camillo Meo; hanno eseguito gli accertamenti e hanno atteso l’arrivo del figlio della vittima e del medico legale per gli adempimenti di rito. Ora la salma si trova nell’obitorio dell’ospedale di Frosinone ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.Sarà il magistrato a decidere se disporre l’autopsia sul cadavere o se sarà sufficiente l’esame esterno. Di fatto gli elementi acquisiti dai carabinieri non lasciano spazio a dubbi: l’imprenditore è morto sul colpo in seguito alla caduta accidentale da un’altezza di nove metri.Il marchio Ficari era arrivato a Paliano dalla fine degli anni ’90: nello stabilimento di Via Cervinara, un enorme capannone di 2mila metri quadrati, si produce e si confezionano a mano numerose specialità artigianali che vengono distribuite solo in negozi tradizionali selezionati. All’inizio l’azienda contava una cinquantina di operai ma adesso vi lavorano solo due operai e lo stesso titolare che ieri, purtroppo, ci ha lasciato la vita.