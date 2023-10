Immersione fatale, muore il vigile del fuoco Michele Pullo

Il vigile del fuoco Michele Pullo, 61 anni, originario di Ripi dov'era nato e cresciuto, è morto durante un'immersione ad Africo, in Calabria. Era in compagnia del fratello che come il resto della famiglia vive ancora in Ciociaria.

Vani i soccorsi per il responsabile delle unità speciali al comando provinciale di Roma dove la salma giungerà domani, 3 ottobre, mentre la camera ardente sarà allestita il giorno successivo. Pullo è ricordato, fra l'altro, per essere stato l'ultimo dei soccorritori a estrarre vivo dalle macerie un superstite del terremoto di Amatrice.