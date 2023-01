Mercoledì 25 Gennaio 2023, 09:07

È iniziato il conto alla rovescia per la festa più sentita e pazza del capoluogo. Il Carnevale di Frosinone torna all'antico e si appresta ad essere festeggiato come nelle migliori edizioni. A distanza di tre anni, causa covid, la festa della Radeca ritorna, infatti, alle origini. Se nel 2021 vennero proiettate in streaming solo le immagini di un manipolo di radecari e nel 2022 la festa venne fortemente limitata a piazzale Vittorio Veneto con la semplice esposizione del carro del generale Championnet e qualche istantaneo balletto accompagnato dalla banda Romagnoli sulle note delle canzoni popolari, quest'anno la tradizione carnevalesca frusinate si rispolvera ai massimi livelli.



La giunta comunale ha approvato la nuova edizione e il primo febbraio verrà presentato alla stampa il programma completo. Alcune piccole anticipazioni Il Messaggero è in grado, comunque, di offrirle. Il carnevale aprirà ufficialmente i battenti domenica 12 febbraio dove la Radeca, la foglia d'agave simbolo di fertilità e della festa frusinate, verrà innalzata dal campanile dal sindaco del capoluogo, Riccardo Mastrangeli, per dare inizio ai festeggiamenti alla presenza dei personaggi storici della tradizione. Quest'anno torna anche l'appuntamento serale con il Ballo del Generale che si terrà nel casale della villa comunale e con gli invitati rigorosamente in maschera. Prevista anche la visita al museo del Carnevale, nella sede della Casa della Cultura e la festa in maschera per i più piccoli.



Il clou, ovviamente, si terrà martedì grasso (il 21 febbraio) dove in scena entreranno i carri allegorici e poi, dalle 14 in contemporanea dal rione Giardino davanti alla chiesa di Sant'Elisabetta, prenderà il via il corteo storico accompagnato dal generale Championnet e dai gruppi di radecari che balleranno sulle note di Esseglie Esseglie. Il primo febbraio il sindaco e l'amministrazione hanno previsto una conferenza stampa di presentazione dell'evento dove verranno illustrati i dettagli del ricco programma di carnevale. La madrina dell'evento sarà la conduttrice Mary Segneri. Ieri dopo la delibera approvata in giunta prime riunioni organizzative del carnevale dove una componente fondamentale dell'organizzazione sarà offerta dall'associazione culturale Il Giardino e dalla pro Loco di Frosinone.

Gianpaolo Russo

