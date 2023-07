Frosinone, comincia il ritiro: oggi il primo allenamento con Di Francesco

Prima giornata di lavoro per il Frosinone in ritiro da oggi, prima squadra in assoluto della Serie A, nel centro sportivo di Capo i Prati a Fiuggi. Dopo l’arrivo in mattinata presso l’Atlantic Park Hotel sede della squadra, nel tardo pomeriggio, attorno alle 17:30 anche per evitare il gran caldo che oggi non ha risparmiato nemmeno il centro termale, i giocatori e lo staff tecnico si sono recati sul campo per la prima seduta di allenamento della stagione.

Il primo atto in assoluto è stato però il discorso che il neo allenatore Eusebio Di Fancesco ha fatto radunando la squadra al centro del campo.

Dieci minuti nei quali il tecnico abruzzese ha dettato principi e linee guida tecniche di questa terza avventura del Frosinone nella massima serie calcistica. Poi riscaldamento atletico e una partitella a campo ridotto in nove contro nove. In tutto poco più di un’ora, davanti all’attento sguardo del direttore tecnico Guido Angelozzi e, altra nota positiva di questo corso Di Francesco, al pubblico dei tifosi e curiosi, una trentina in tutto, che sicuramente aumenteranno da oggi.

Presente anche Daniel Boloca che si è allenato a parte, il gioiellino giallazzurro in predicato di passare al Sassuolo. In campo anche i due neo arrivati, il georgiano Kvernadze ed il tedesco Cuni. La società nel pomeriggio ha anche annunciato l’ingaggio a titolo definitivo dal Milan del centrocampista Marco Brescianini e comunicato le prime amichevoli della stagione che si disputeranno nella struttura sportiva fiuggina. Il 15 luglio alle 17:30 contro una rappresentativa della Città di Mondragone, il 19 stesso orario contro il Ferentino ed il 22 contro la rappresentativa Equipe Lazio. Il 29 alle 19:00 debutto allo Stirpe in amichevole contro la Salernitana.