Frosinone, le prime parole del neotecnico Di Francesco: «Abbiamo un'impresa da compiere»

«C'è un'impresa da fare, parlando tra di noi si potrà fare e in tal senso il mio staff mi aiuterà molto. Noi, insieme alla società, potremo fare grandi cose». Lo ha detto il nuovo tecnico del Frosinone matricola in Serie A, Eusebio Di Francesco, presentato questa mattina nella sede del ritiro di Fiuggi.

«Sarà difficile, ma nulla è impossibile - ha aggiunto il mister - . Quello che posso assicurare a tutti è che questa squadra attraverso determinate tipologie di lavoro se la giocherà con tutti. Di questo ne sono convinto. Siamo ancora in costruzione, tanti elementi dell'anno scorso non ci sono, magari in 15 giorni o con qualche giorno in più trasformeremo questo gruppo in una squadra».