Dopo quella del georgiano Kvernadze, è arrivata puntuale anche l'ufficializzazione della giovane punta tedesca di origini albanesi Marvin Cuni. Ci sarà anche lui, dunque, oggi a Fiuggi, al raduno del Frosinone Calcio, prima squadra di tutta la Serie A ad iniziare i lavori di preparazione al campionato che prenderà il via il 20 agosto.

Questa mattina i giocatori arriveranno autonomamente nell'arco della mattinata all'Atlantic Park Hotel, struttura che si trova a poche decine di metri dagli impianti di Capo I Prati, dove la squadra effettuerà tutti gli allenamenti. I giocatori e lo staff, compreso il neo allenatore Eusebio Di Francesco, pranzeranno tutti insieme in hotel e poi nel pomeriggio si sposteranno presso il centro sportivo per la prima "sgambata" ufficiale della stagione. La società molto probabilmente oggi darà la lista dei giocatori convocati per il raduno, al quale dovrebbero partecipare anche quei giocatori che sono inseriti secondo le voci di mercato come sicuri partenti, quali ad esempio Insigne, Bidaoui e Kalaj.

Sono poi attese notizie sul versante degli altri acquisti (o prestiti), come per Marco Brescianini e Stefano Turati, per i quali oramai manca solo l'ufficialità, così come per la partenza di Daniel Boloca per Sassuolo.

Tornando invece a Marvin Cuni, l'attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026. La società ciociara ha raggiunto l'accordo con la FC Bayern München AG, che ne deteneva il cartellino e che lo aveva girato in prestito nelle ultime due stagioni prima al Padeborn, dove ha collezionato 11 apparizioni in Bundesliga II (serie B tedesca), e poi al Saarbrucken, squadra di 3a Liga (serie C tedesca), dove ha giocato 32 partite in campionato e 3 in Coppa, mettendo a segno 13 reti e 4 assist. Cuni è nato a Freising il 10 luglio 2001 e lunedì prossimo quindi festeggerà il suo 23mo compleanno con i suoi nuovi compagni di squadra. Il giocatore ha origini albanesi e quindi grazie al suo doppio passaporto ha potuto anche giocare con la nazionale Under 19 dell'aquila nera bicefale (6 presenze e 2 reti). Dopo aver mosso i primi passi nelle squadre giovanili della sua città natale, è approdato al Bayern Monaco dove ha fatto tuta la trafila delle giovanili, debuttando tra i grandi nel 2020-21 con il club SG Sonnenhof Großaspach, squadra della quarta serie regionale tedesca, realizzando 22 resti e 6 assist in 36 partite. Cuni fa della fisicità e velocità le sue doti migliori, tanto da consentirgli di ricoprire anche un ruolo tra gli esterni di attacco in entrambe le fasce. Quella di Cuni rappresenta un'altra scommessa di Guido Angelozzi, al quale sono state date referenze molto positive su questo ragazzone di 188 centimetri di altezza.

Intanto ieri la società giallazzurra ha fornito il primo dato ufficiale sulla campagna abbonamenti che sta andando molto bene. Al termine delle prime tre fasi, infatti, sono stati sottoscritti un totale di 6.500 abbonamenti. Ricordiamo che in queste prime tre fasi, la sottoscrizione degli abbonamenti era riservata nell'ordine agli abbonati della stagione 2022-23 (circa 3.000) ed ai possessori della Member exclusive card (2000 circa), che hanno potuto acquistare anche un secondo abbonamento "ridotto" (under 18, donne, over 65 e bambino). Dei circa 10.000 abbonamenti potenzialmente sottoscrivibili in queste prime fasi, ne sono stati staccati 6.500, un dato sicuramente positivo e che comunque lascia ampia possibilità a tutti di sottoscrivere la tessera per seguire tutti i match casalinghi del Frosinone nel prossimo campionato di Serie A. Questa quarta ed ultima fase si aprirà l'11 luglio per chiudersi il prossimo 12 agosto, data ultima per aderire alla campagna denominata Tifo solo il Frosinone'.Alessandro Biagi