Torna l'allarme furti in località Tofe, la parte di periferia che va dalla Cartiera al confine con Anagni. Una zona che negli ultimi due mesi è stata presa particolarmente di mira da una banda di malviventi che, tra colpi messi a segno ed altri tentativi ha fatto visita ad oltre quindici ville con il picco nella prima metà di agosto. Una situazione che ha portato i residenti a posizionare delle "sentinelle", residenti che durante le ore notturne da posizioni strategiche informano gli altri cittadini tramite cellulare di eventuali persone o mezzi sospetti. E mercoledì e giovedì sono state altre due notti di passione, paura e preoccupazioni per i cittadini che ormai passano notti insonni con i carabinieri che hanno rafforzato i controlli.

Un paio di tentativi di furto si sono registrati nella serata di mercoledì quando poco prima delle 22 è stata presa di mira in particolare la una villa di un noto imprenditore dalle parti del parco delle Molazzete. Area vasta con diverse possibilità di fuga per i malviventi. Secondo alcune testimonianze, la villa era vuota, i proprietari infatti erano usciti per partecipare ad una festa. Al rientro hanno notato strani movimenti e soprattutto il cancello aperto ed il portone di casa forzato. I ladri però non sono riusciti ad entrare in quanto proprio in quel momento stavano rincasando i proprietari. Hanno visto i ladri almeno tre incappucciati in lontananza. Hanno provato a gridare per richiamare l'attenzione degli altri residenti ma hanno permesso anche alla banda di accorgersi del loro arrivo e di potersi dare alla fuga. I vicini, uditi i rumori, secondo alcune testimonianze hanno esploso alcuni colpi di fucile in aria per impaurire i ladri. Subito sono stati chiamati i carabinieri, prontamente arrivati , ma dei malviventi nessuna traccia. Giovedì notte invece segnalata da più parti la presenza di un'auto sospetta. Si tratta di una Mercedes Classe A scura.I carabinieri hanno passato al setaccio insieme anche ai residenti tutte le campagne fino all'alba di ieri, ma dei malviventi - anche in questo caso - nessuna traccia. Si indaga a tutto campo ma l'ipotesi su cui stanno lavorando i militari dell'arma nelle ultime ore è quella di una banda locale. Conoscono troppo bene il territorio e soprattutto le campagne delle Tofe. A breve potrebbero esserci importanti sviluppi. I carabinieri avrebbero in mano importanti elementi. I cittadini in massa sono stati anche costretti a ricorrere in massa all' acquisto di sistemi di allarme. L'allerta è massima.Il comune di Ferentino intanto per cercare di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza nel prossimo consiglio comunale approverà il regolamento per la videosorveglianza. Verranno posizionate almeno 20 nuove telecamere, la metà delle quali serviranno per i furbetti dei rifiuti e saranno mobili, le altre in incroci e punti strategici della città. Lo ha annunciato il sindaco Piergianni Fiorletta sollecitato dai cittadini. Una cosa è comunque certa: la banda in azione da due mesi alle Tofe non sarebbe la stessa che ha colpito due ville a Porciano o quella che ha messo a segno i colpi nella chiesa di San Giuseppe alla Stazione. Soprattutto in chiesa in una occasione i ladri hanno portato via ben 3000 euro in contanti che servivano il giorno successivo al parroco per pagare bollette di energia e gas ed una bici.