Sci alpino, nomina regionale per un allenatore ciociaro

Allenatore (accompagnatore) Csen di sci alpino e responsabile Regione Lazio sci alpino Csen. Sui suoi canali social si presenta in maniera sintetica ma Riccardo Bartoli è molto più di un semplice esperto di sci. Un’eccellenza sportiva che il territorio provinciale esprime da decenni, troppo spesso senza saperlo.

Insieme ai due allenatori federali (Fisi), i fratelli Marco e Andrea Marocchini, ha dato vita allo Sciclub Frosinone che, dal 2016, è una realtà consolidata e sempre più attiva. Come lo sport insegna anche Riccardo incrocia le sfide con le crescite personali e nell’intento di seguire un percorso sempre più qualificato e professionale, aggiunge nuovi obiettivi alle molte preparazioni, ai lunghi periodi di aggiornamento tecnico e segna soddisfazioni e nuovi successi sul campo. Anzi, è il caso di dire, sulle innevate piste di mezza Italia.

L’ultimo risultato tagliato è arrivato l’estate scorsa con la nomina di responsabile Regione Lazio sci alpino Csen (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) che lo terrà alla guida del settore fino al dicembre del 2024.

La misura dell’impegno di Riccardo Bartoli va segnalata sotto diversi punti di osservazione: quello squisitamente sportivo e quello dell’ambito territoriale in cui si muove.

Con lo Sciclub Frosinone, accanto ad Andrea Marocchini (direttore della scuola di Campocatino) e al fratello Marco, affianca all’organizzazione delle settimane bianche sulle Dolomiti anche la preparazione della stagione sul ghiacciaio in Val Senal. Un modo corretto per promuovere nella maniera più giusta l’amore per lo sci alpino e la montagna in generale, avendo la possibilità di usufruire anche di convenzioni, soprattutto tra le fasce dei ragazzi e dei bambini.

“La crescita professionale è il migliore degli insegnamenti che posso trasmettere ai ragazzi - commenta Bartoli con entusiasmo -. La nomina di responsabile Regione Lazio sci alpino Csen mi inorgoglisce e rappresenta il miglior stimolo a lavorare meglio. Non posso non ringraziare il presidente provinciale Csen, prof. Luciano Reali, il presidente regionale prof. Giampiero Cantarini, il presidente nazionale prof. Francesco Proietti e lo Csen tutto per la fiducia che mi è stata accordata. Ringrazio, inoltre, i fratelli Marocchini perché con lo Sciclub stiamo facendo davvero belle cose. Siamo arrivati a quota 60 iscritti e grazie alla riconosciuta professionalità, presso la scuola di sci di Campocatino 360, tutti i nostri tesserati possono essere seguiti per l’avviamento e il miglioramento a questo splendido sport”.

Maria Laura Lauretti