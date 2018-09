Tegola sul Frosinone, l'ennesima. Contro la Lazio non sarà disponibile l'esterno di attacco Campbell, tra l'altro convocato dalla sua nazionale, il Costarica, a causa di un colpo alla caviglia ricevuto in allenamento venerdi. «Sente dolore - ha detto il tecnico Longo in conferenza - e quindi non verrà convocato».



«Non credo al momento di difficoltà della Lazio - ha sottolineato il tecnico giallazzurro - ricordiamo che ha perso contro Napoli e Juventus. Li troveremo molto arrabbiati e che cercheranno di aggredirci subito. Noi dovremo essere pronti a sfruttare gli spazi. Soprattutto dovremo migliorare in attacco».



Longo ha poi parlato del modulo. «Se dovessi mettere in discussione il 3-5-2 dopo due partite dovrei parlare di

fallimento. Proseguiamo così ma se necessario sarò il primo a pormi il problema per un cambiamento». «La Lazio ha grandi attaccanti e noi dovremo lavorare di squadra. Sarà importante correre più di loro e magari sfruttare le

opportunità che si presenteranno».



A Roma la squadra sarà supportata da 3.000 tifosi. «Sarà una bella emozione vederli all'Olimpico. Contro il Bologna a Torino con loro sugli spalti sarebbe stata tutta un'altra partita». Sulla formazione anti Lazio, le uniche incertezze dovrebbero essere in difesa, uno fra Brighenti e Goldaniga, quest'ultimo

tornato disponibile dopo l'assenza con il Bologna e a centrocampo ballottaggio fra Maiello e Soddimo senza

escludere la sorpresa Cassata. Longo ha fatto anche il punto sull'infermeria: Daniel Ciofani ha bisogno ancora

di alcune settimane, Gori dopo l'intervento alla spalla dovrebbe essere recuperato ad ottobre e infine per Dionisi

e Paganini se ne riparlerà a Gennaio

