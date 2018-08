di Maurizio Di Rienzo

Longo sfoglia la margherita e per la sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio, spera di recuperare almeno Goldaniga che in settimana non si è allenato con regolarità a causa di un risentimento muscolare. Per il difensore è stato più il tempo passato in infermeria che sul campo insieme con i compagni di squadra. E, comunque, nel caso dovesse farcela (poco probabile) in extremis il giocatore andrebbe in panchina. Niente da fare, invece, per Hallfredsson, alle prese con una contrattura alla coscia sinistra. Peraltro è inutile rischiare l’esperto centrocampista contro un avversario temibile e con tanta rabbia in corpo per le due sconfitte consecutive subite, quando c’è tutto il tempo per recuperarlo visto che domenica 9 settembre il campionato sarà fermo per gli impegni della nazionale. Rispetto alla gara di lunedì scorso contro il Bologna, il Frosinone che affronterà la Lazio di Simone Inzaghi per la terza giornata del girone di andata, non dovrebbe cambiare granché. Longo sembrerebbe, infatti, intenzionato a dare fiducia agli stessi uomini dell’ultimo turno che, contro gli emiliani di Superpippo, hanno dato vita ad una incoraggiante prestazione, specie nel secondo dei due tempi quando con un pizzico in più di fortuna, avrebbero potuto addirittura mettere in cassaforte una preziosa vittoria e nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo. I giallazzurri si presenteranno all’impegno contro i biancocelesti con una settimana in più di birra nelle gambe e in una condizione migliore, nei singoli e complessiva e, pertanto, potranno opporsi con maggiore vigoria fisica ai più quotati avversari.



IN CAMPO

Longo potrebbe mandare in campo dal fischio d’inizio Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica. I ballottaggi potrebbero riguardare Crisetig-Cassata e Ciano-Campbell, con i primi in vantaggio. A dirigere l’incontro è stato designato l’arbitro Calvarese di Teramo. Nelle due precedenti sfide che risalgono alla stagione 2015-2016, il Frosinone non ha mai segnato contro la Lazio. All’Olimpico, infatti, alla settima di andata, vinsero i padroni di casa per 2-0 con i gol di Keita e Djordjevic, ma i biancocelesti all’epoca allenati da Pioli, riuscirono a passare soltanto negli ultimi 10 minuti. Al ritorno, al Matusa, la gara terminò in parità (0-0). Sale, intanto, l’attesa per il primo derby stagionale. Lo dimostra il numero dei biglietti acquistati dai tifosi giallazzurri che fino a ieri sera aveva superato abbondantemente quota 2.000.



IL PRONOSTICO

Alla vigilia del derby anche la “ciociara” Alessia Macari, vincitrice del primo Grande Fratello Vip e compagna dell’ex centrocampista giallazzurro Oliver Kragl, grande tifosa del Frosinone, ha pronosticato la vittoria degli uomini di Longo, indicando il punteggio: 2-1. Della sfida Alessia Macari ha parlato a LazioPress.it, sottolineando però anche la simpatia verso i colori biancocelesti visto che sua madre è tifosa della Lazio. Domenica sarà la terza volta che Lazio e Frosinone si ritroveranno di fronte.



Tra i giallazzurri sono diversi gli infortunati, tutti elementi della vecchia guardia, che hanno fatto la fortuna del club di Stirpe. Ci riferiamo a Ciofani, Dionisi, Gori e Paganini, oltre che ad Hallfredsson e Goldaniga. Il problema del Frosinone, comunque, è il gol. Dopo due giornate l’attacco è ancora a secco, perciò Longo potrebbe fare un pensierino all’ex Arsenal Joel Campbell. La sorpresa potrebbe essere proprio il 26enne nazionale costaricano che contro il Bologna ha giocato una ventina di minuti. Scatto bruciante nel breve, velocità, dribbling e un sinistro velenoso, le sue doti. Non è un vero bomber, però Campbell è uno in grado di spaccare le difese avversarie. Per quanto riguarda la Lazio, Simone Inzaghi incrocia le dita sperando di poter brindare al primo successo dei suoi. A dare una grossa mano a Ciro Immobile e compagni, penseranno i sostenitori di casa che sugli spalti dell’Olimpico saranno oltre 30.000. Tanti, in considerazione del fatto che la partita contro i giallazzurri, non può essere certo annoverata tra quelle di cartello. La questura di Roma, infine, ha comunicato che i tifosi giallazzurri dovranno utilizzare il casello di uscita di Roma Sud e parcheggiare le auto in piazzale Clodio. I ciociari che viaggeranno a bordo di pullman e minivan, invece, dopo le operazioni di controllo presso i caselli autostradali, saranno scortati presso il parcheggio di Lungotevere della Vittoria.

