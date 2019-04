© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' boom di cassa integrazione in Ciociaria. L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, che in una nota spiega: «L’indagine condotta dalla Uil ci riporta una fotografia della situazione lavorativa in provincia di Frosinone corredata da dati assai allarmanti: la cassa integrazione ordinaria ha registrato un cospicuo aumento, da 41.326 a 725.385 ( fonte Inps). Questo territorio rispetto al primo bimestre del 2018, in termini di percentuale, rientra nella top ten della graduatoria, collocandosi all’ottavo posto, + 237,7%, da 279.098 ore (tra ordinaria, straordinaria e in deroga) a 942.596 ore dello stesso periodo del 2019. Cassa integrazione in aumento, insieme ai fermi produttivi, anche nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, che a febbraio di quest’anno ha registrato un preoccupante calo delle vendite». Poi aggiunge: «Le linee produttive di Cassino si fermeranno nelle giornate di oggi 1 aprile e poi il 5, l’8 e il 12 aprile. Questo ulteriore stop arriva dopo che anche a marzo la produzione è stata interrotta per molti giorni: 4, 5, 6, 8, 14, 15, 18, 22, 25, 26 e 29 marzo. Insomma, in una provincia su cui grava pesantemente lo spettro della disoccupazione, il governo invece di investire e favorire sviluppo vara l’ecotassa e mette in ginocchio un’intera filiera».