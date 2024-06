Venerdì 7 Giugno 2024, 07:00

Prendono in prestito l’auto di un conoscente, ma al momento della restituzione lo rapinano. E’ quanto scoperto dalla squadra mobile di Frosinone e dai colleghi del commissariato di Sora che, nella giornata di ieri, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti dei tre presunti autori della rapina.

Si tratta di 3 sorani, appartenenti alla locale comunità rom, rispettivamente di 47 anni, 22 anni e 21 anni. I tre arrestato sono indagati per i reati di rapina in concorso, lesioni personali aggravate in concorso e per il solo quarantasettenne c’è anche l’accusa di minaccia grave.

La vicenda che ha portato la procura di Cassino a chiedere, e ad ottenere, dal giudice delle indagini preliminari la misura cautelare degli arresti domiciliari per i tre rom, trae origine dalla denuncia dell’uomo, il quale ha avuto il coraggio di raccontare la vicende ai poliziotti.

LA RICOSTRUZIONE

Nel corso dell'attività d’indagine posta in essere dal personale della polizia è stato ha evidenziato, alla gip, che la vittima, aveva dato in prestito la propria auto ad uno dei tre arrestati, ed era riuscito, dopo alcune difficoltà legate alla mancata restituzione del mezzo, a recuperarlo.

«Subito dopo il recupero del mezzo, è stato minacciato e successivamente rapinato dello stesso veicolo da parte dei tre uomini, nell’occasione riportava anche delle lesioni personali», è stato spiegato dalla questura di Frosinone.

Gli investigatori dopo aver ascoltato il racconto della vittima hanno eseguito tutti gli accertamenti, a riscontro, per individuare le presunte e singole responsabilità dei rom coinvolti. Da qui la sussistenza, per il pubblico ministero che ha coordinato le indagini, di procedere con la misura cautelare.

Il gip ha accordato tale misura e, per questo, sono finiti ai domiciliari.

Nelle prossime ore i tre assistiti dagli avvocati compariranno davanti allo stesso gip che ha firmato la misura per l’interrogatorio di garanzia. In quella sede i tre avranno la possibilità di fornire al giudice la loro versione dei fatti che li vengono contestati.