Frosinone, fiamme sul balcone di un appartamento: paura in viale Mazzini

Attimi di paura intorno alle 13 di oggi, 6 giugno 2024, in una palazzina di Viale Mazzini a Frosinone dove qualcuno che ha visto innalzarsi una coltre di fumo ed ha allertato immediatamente i Vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri che hanno chiesto anche l'ausilio di una ambulanza sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Fortunatamente il rogo era circoscritto ad un balcone. Sembra che l'incendio sia partito proprio da una caldaia difettosa ubicata appunto su un balcone. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Da informazioni raccolte si sarebbero soltanto anneriti alcuni suppellettili. I Vigili del fuoco nel giro di poco tempo sono riusciti a domare le fiamme ed a mettere in sicurezza l'intero appartamento.

