Venerdì 7 Giugno 2024, 07:00

Quello che fino a qualche giorno fa sembrava solo un chiacchiericcio di paese e nulla più è diventato invece in queste ultime ore realtà. Tra il grande attore Alberto Sordi, l'Albertone nazionale, conosciuto in tutto il mondo per la sua bravura come attore, e la Ciociaria, precisamente il piccolo comune di Sgurgola c'è un forte legame. È dato da Maria Righetti, la mamma di Alberto Sordi, nativa proprio di Sgurgola. È stata tra le figure di riferimento, forse la più importante per la crescita e la maturità del grande attore. Lo dice proprio Alberto Sordi in alcuni libri dove ricorda la figura della donna. A confermare il legame tra l'attore e Sgurgola è stato tra gli altri, Igor Righetti, artista, produttore cinematografico e volto noto di Radio e Tv che è stato in queste ultime ore a Sgurgola dove ha incontrato tra gli altri il sindaco Antonio Corsi e l'artista locale Tonino D'Aversa autore dell'opera "La Ciociara" che si trova nel piccolo centro. Righetti sta girando un docufilm dal nome "Alberto Sordi secret" di cui alcune riprese sono state fatte proprio a Sgurgola. È stato lo stesso Righetti a confermare l'indiscrezione sui social spiegando «Con il mio docufilm vi porterò anche a Sgurgola in provincia di Frosinone, paese dove nacque la mamma di mio cugino Alberto, della quale parlava sempre mio nonno Primo Righetti. Grazie al sindaco Antonio Corsi e a Tonino D'Aversa per le grandi emozioni che mi hanno regalato e che regaleranno agli spettatori del docufilm». Il contenuto sarà svelato solo il 28 giugno. Il sindaco di Sgurgola intanto si dice entusiasta per la scoperta e conferma di aver ritrovato negli archivi anche attraverso i ministeri competenti, i documenti della nascita e del battesimo di Maria Righetti. «Siamo felicissimi di aver avuto la conferma della notizia che la mamma di Albertone nazionale era di Sgurgola- spiega Antonio Corsi- dalle nostre informazioni la casa natia si trovava nei pressi della rotatoria della stazione. Ci fa enormemente piacere la presenza del cugino che ha fatto importanti riprese nel nostro comune. Ora attendiamo il 28 giugno per conoscere il docufilm, poi daremo la giusta importanza che merita alla mamma di Alberto Sordi ed al suo legame con il nostro paese».

