Udienza fondamentale per ricostruire quanto accaduto la sera del 30 gennaio del 2023 ad Alatri, quando venne ferito mortalmente al “Girone” Thomas Bricca. Questa mattina, infatti, sarà in aula l’ex fidanzata di Mattia Toson, testimone chiave dell’accusa. Per la prima volta da quando è iniziato il processo, inoltre, sono attesi nell’aula di corte d’assiste al Tribunale di Frosinone anche padre e figlio, vale a dire Roberto e Mattia Toson, i quali finora sono stati collegati solo una volta in video. Sono detenuti, in carceri diverse, dal 18 luglio dello scorso anno. Secondo la ricostruzione degli investigatori - che finora ha retto tutti i passaggi giudiziari, dal riesame alla cassazione - alla guida del Tmax arrivato ad Alatri c’era Roberto Toson, mentre ad aprire il fuoco fu il figlio che proprio quella sera, tra l’altro, festeggiava il compleanno. Ragazzo che secondo un perito ascoltato la volta scorsa aveva la mira di un tiratore scelto. Sul suo telefono cellulare sono state estratte immagini di quando si trova al poligono di tiro, anche nei giorni precedenti al delitto.

LA SERA

Ma torniamo alla festa, organizzata da Bruno Spada, dove Mattia è realmente arrivato ma in ritardo rispetto a quanto raccontato. È uno degli alibi che si sono rivelati fasulli. A incastrare il giovane si aggiungono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono compatibili con le testimonianze raccolte rispetto agli spostamenti di quella sera, mentre le riprese di casa dell’ex fidanzata di Mattia mostrano come è vestito e che scarpe indossa, le stesse che si vedono al “Girone”. Quindi c’è la testimonianza chiave proprio della ex - relativa al casco presente in macchina, mentre si recano alla festa e poi misteriosamente scomparso- e all’arma vista in casa. La stessa che sarebbe stata utilizzata al “Girone”. Il rumore che faceva il casco, sistemato nel portabagagli, l’ha portata a chiedere perché fosse in auto, poi lei è entrata alla festa e Mattia è arrivato dopo. Nel viaggio di ritorno il rumore non c’era più, il casco era sparito.

GLI ELEMENTI

Un minuzioso racconto, quello fatto ai carabinieri e messo nero su bianco nei verbali e nell’ordinanza di custodia cautelare, relativo anche all’atteggiamento di Mattia nei giorni successivi al delitto, all’invito a cancellare i profili social, alla paura di subire delle conseguenze. Ma com’è noto le prove si formano all’interno del processo e quindi la ragazza dovrà nuovamente rispondere alle domande del pubblico ministero, Rossella Ricca, oltre che a quelle dei difensori di padre e figlio, Angelo Testa e Umberto Pappadia.

