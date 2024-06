Venerdì 7 Giugno 2024, 06:45

Un attraversamento pedonale multisensoriale ideato dagli studenti dell’Iis Pertini di Alatri. È questa l’ultima delle tante invenzioni che la scuola alatrense sforna di anno in anno, alcune delle quali riscuotono anche molto successo alla kermesse europea Maker Faire nata per facilitare e raccontare l’innovazione in modo semplice ed accessibile, connettendo le imprese, il mondo scolastico, le persone e le idee. Oggi, durante l’undicesima edizione dell’expo dell’Iis Pertini di Alatri verrà presentato un modellino di attraversamento pedonale multi-sensoriale ideato dai ragazzi della classe IV A di manutenzione e assistenza tecnica, coordinati dal professor Lorenzo Giannetti. Il progetto nasce a seguito della situazione che si ripete ogni mattina davanti alle scuole che insistono in località Chiappitto e dove si affacciano anche l’ospedale, il mercato e le diverse strutture sportive comunali, oltre a numerosi negozi e supermercati. Le difficoltà dei ragazzi che ogni giorno si devono districare tra mancanza di segnaletica orizzontale, carenza di marciapiedi e inciviltà di alcuni automobilisti li ha portati ad analizzare nelle ore più critiche, dalle 8 alle 8:15 di giorni infrasettimanali , riprendendo con i loro cellulari, l’ingorgo di macchine e il flusso degli studenti. Hanno, così, realizzato un modellino di attraversamento pedonale con materiale riciclato o di scarto, oltre a comperare la componentistica elettronica. Nel modellino sono evidenziate segnalazioni luminose che richiamano l'attenzione del guidatore in modo che questi possa rallentare o frenare con maggior preavviso ed è autonomo ed ecosostenibile perché il funzionamento è alimentato da moduli fotovoltaici e pile di accumulo. I moduli fotovoltaici sono posizionati sopra le pensiline riservate ai pedoni, in questo caso gli studenti. Il progetto realizzato potrà essere utile per interventi futuri ed ha destato l’interesse dell’Aci di Frosinone che proprio questa mattina sarà presente con la direttrice Celestina Arduini per consegnare una targa di encomio agli studenti e alla preside Greco.

