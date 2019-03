Rissa in un bar, quattro denunce dei carabinieri. I fatti risalgono alla notte dello scorso 8 marzo, a Sant’ Ambrogio sul Garigliano. In base alla ricostruzione dei militari in quattro, nel corso di un evento musicale, a seguito di un'accesa discussione nata per futili motivi, hanno cominciato a litigare tra loro colpendosi con calci e pugni. La zuffa, prima dell’arrivo dei carabinieri, è stata sedata da alcuni avventori presenti all’interno del locale. Nella serata nessuna persona riportava lesioni. I militari sono poi riusciti a identificare le persone, un 39enne, un 37enne e due 35enni, grazie alle testimonianze raccolte. © RIPRODUZIONE RISERVATA