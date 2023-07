Mercoledì 12 Luglio 2023, 08:22

La promozione in Serie A, oltre ai primi annunci dei nuovi acquisti Kvernadze, Cuni e Brescianini, oltre a quelli ormai prossimi di Marchizza e Harroui e al ritorno di Turati, ha acceso la voglia dei supporters giallazzurri, che ieri, nella prima giornata di vendita libera, nonostante il gran caldo, hanno fatto la fila, sia online, sia fisicamente, per accaparrarsi gli abbonamenti alla stagione 2023-24. Ieri sera erano disponibili poco meno di 4mila biglietti, il che fa presumere che si èquasi arrivati a 10mila tessere vendute dopo le prime tre fasi di prelazione da parte degli abbonati della scorsa stagione di Serie B. L'obiettivo 12mila, come sottolineato dal presidente Maurizio Stirpe: «Per la proposta che abbiamo fatto quest'anno, che è competitiva rispetto a quella dell'ultima stagione di A, mi riterrò soddisfatto se supereremo 12.000 abbonamenti. A 11.900 non lo sarò». Una cifra che costituirebbe praticamente i due terzi della capienza massima dello stadio "Benito Stirpe-Psc Arena". Obiettivo, questo, tutt'altro che irraggiungibile, visto che ieri sera i settori di Curva Nord e Curva Sud sono andati già esauriti.

Intanto, la squadra sta continuando a sudare in quel di Fiuggi al ritmo di due sedute di allenamento al giorno. Un lavoro, quello agli ordini di mister Eusebio Di Francesco e del suo nutrito gruppo di collaboratori, che costituirà la base della prossima stagione. Primo test per verificare la condizione e la metabolizzazione dei nuovi schemi sarà l'amichevole in programma sabato 15 alle ore 17.30 presso lo stadio di via Capo i Prati contro i dilettanti del Città di Mondragone. Il gruppo giallazzurro è ancora in divenire e si spera di dare a Di Francesco una rosa quanto più completa il prima possibile e comunque ci sarà tempo fino al termine del mercato, quando però saranno state già giocate due giornate di campionato contro Napoli e Atalanta in casa.Concetto della pazienza confermato dal direttore tecnico Guido Angelozzi, sempre nella conferenza stampa dello scorso 8 luglio: «La squadra nuova? La dobbiamo costruire. Io spero di riuscirci in meno tempo possibile. Ma sono convinto che al 30 di agosto avremo la squadra pronta».Dicevamo dello staff a supporto di mister Di Francesco, un gruppo numeroso e qualitativo di collaboratori, alcuni anche con un passato importante come il preparatore atletico Massimo Neri, storico collaboratore di Fabio Capello nella Roma dello scudetto 2001 e nella nazionale russa, Giancarlo Marini, ex centrocampista della Lazio anni 80 («Mio padre è di Frosinone e voleva vedermi con questa maglia» le parole di Marini), e Nicola Caccia, ex attaccante di Piacenza, Napoli e Atalanta negli anni 90 in Serie A e cresciuto con Di Francesco nell'Empoli. Così li ha presentati uno ad uno nel giorno della sua prima conferenza stampa da allenatore giallazzurro: «Pierluigi Iervese è il mio vice, Massimo Neri è il preparatore atletico e il "vecchio" del gruppo, Stefano Romano è uno dei collaboratori che si occuperà della parte video, Giancarlo Marini è un altro collaboratore tecnico, Catello Senatore è il preparatore dei portieri, Nicola Caccia è un collaboratore-fratello, Gianluca Capogna è il preparatore atletico che era già qui, Michele Saccuccci si occuperà del recupero degli infortunati. Ma vi dico che gli staff sono tutti importanti, come lo staff sanitario e i magazzinieri. Tutti portano punti».Tornando alle trattative, in un calciomercato difficile anche per i top team e scosso dal ciclone dei petrodollari arabi, che si stanno accaparrando giocatori importanti, il Frosinone si sta muovendo bene ed è a un passo dallo scambio con il Sassuolo, che vedrà andare in Emilia Boloca (i neroverdi sborseranno 6 milioni di euro, per lui visite mediche in programma oggi), mentre in Ciociaria, oltre al ritorno di Turati (che si sta già allenando a Fiuggi) arriveranno anche il difensore Riccardo Marchizza e la mezzala Abdou Harroui. Per definire il tutto mancherebbero soltanto le firme dei due giocatori del Sassuolo, che si trasferiranno al Frosinone a titolo definitivo.