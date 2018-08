Brutte notizie per il Frosinone a due giorni dall'esordio in campionato contro l'Atalanta. Nella mattinata di oggi Federico Dionisi si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità del trauma subito nella sfida di Coppa Italia contro il Sud Tirol, dagli esami è emerso che l'attaccante ha riportato la «rottura del legamento crociato anteriore

del ginocchio sinistro». Dionisi, fa sapere la società, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico che verrà programmato nei prossimi giorni.



Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA