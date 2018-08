Frosinone decisamente in palla nell'ultimo test prima del via al campionato di lunedì sera a Bergamo.

Al campo 'Tre Fontanè di Roma, in un'amichevole giocata a porte chiuse, la squadra di Moreno Longo, opposta al Benevento di Bucchi, ha rifilato un netto 4-1 agli avversari.

Doppiette di Perica nella prima frazione di gioco e Matarese nella ripresa. Sul pullman che ha raggiunto Roma anche l'attaccante del Costarica Joel Campbell, mentre direttamente a Roma si è aggregato al gruppo il difensore Capuano: entrambi hanno giocato nel secondo tempo.

Esordio dal primo minuto, invece, per l'altro neo acquisto Zampano. Intanto a Milano la dirigenza gialloazzurra ha concluso l'acquisto dall'Inter del giovane attaccante Pinamonti.

