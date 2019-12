© RIPRODUZIONE RISERVATA

"La Provincia apre le porte alle scuole" è il tiolo del progetto presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa del presidente Antonio Pompeo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale nella figura di Antonio Monteforte, all’Amministrazione provinciale.Non a caso è stata scelta la data del 6 dicembre: ricorre oggi, infatti, il 93esimo anniversario dell’istituzione della Provincia di Frosinone. Era il 6 dicembre 1926 quando l’allora Consiglio dei ministri deliberò l’istituzione di 17 nuove Province, tra cui quella di Frosinone: il regio decreto N°1 del 2 gennaio 1927 ne stabilì ufficialmente la costituzione.Nell’ambito di una serie di iniziative, pensate per celebrare l’anniversario della Provincia, rientra il progetto destinato agli studenti: speciali visite guidate all’interno del palazzo provinciale per accompagnare i ragazzi nei luoghi istituzionali, spiegare loro le attività e le funzioni svolte dall’Ente.“Con questo progetto – ha spiegato nel corso della conferenza stampa il presidente, Antonio Pompeo – non solo vogliamo per far conoscere ai nostri giovani un bene artistico di grande pregio, qual è palazzo Iacobucci, sede della Provincia, ma soprattutto per mostrare ai futuri cittadini cosa fa, in concreto, un’Amministrazione provinciale per il territorio e per i suoi abitanti. Voglio ringraziare il dottor Monteforte e la dottoressa Corsi per la collaborazione e la disponibilità fornita, insieme ai docenti degli istituti scolastici. Un tema, quello delle Province, ancora molto dibattuto sia per quanto concerne le funzioni che sono in capo a questi enti, sia per la necessità che ad essi vengano riconosciute centralità e risorse per continuare ad essere operativi ed efficienti per i territori, i comuni e i cittadini. Ecco perché – ha concluso Pompeo – dico ai giovani di diventare parte attiva di questo importante percorso di educazione civica; di essere curiosi, attenti e propositivi perché saranno loro il futuro e sarà loro la responsabilità di costruire una società migliore”.Da parte sua il dottor Antonio Monteforte ha sottolineato come “la funzione scuola è essenziale nelle attività dell’Amministrazione provinciale che ringraziamo vivamente per aver voluto coinvolgere gli istituti scolastici del territorio in un momento storico in cui si ha, troppo spesso, la sensazione che le porte per loro siano chiuse. Un progetto importante e significativo che certamente sarà altamente formativo per i nostri ragazzi”.In apertura di conferenza stampa è stato proiettato un video, realizzato con la collaborazione del presidente Pompeo e dei consiglieri provinciali, sull’attività dell’Ente, le funzioni esercitate e le attività in cui è impegnata l’Amministrazione provinciale.