Coronavirus Roma, negozio canapa shop apre nonostante divieti: denunciato titolare

Non vende certamente beni di prima necessità il negozio di un canapa shop che, in zona Nomentana, è stato sorpreso dagli agenti della polizia locale in piena attività nonostante le prescrizioni per arginare il diffondersi del coronavirus. Il titolare è stato quindi denunciato. Questo è solo uno degli oltre 13 mila controlli effettuati ieri su tutto il territorio capitolino, che hanno riguardato il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica. Otto le persone denunciate, tra cui anche i gestori di tre banchi che esercitavano in sede impropria, vendendo prodotti in aree dalle caratteristiche tali da non garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed il contingentamento degli accessi.