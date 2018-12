© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un accordo per semplificare e velocizzare la gestione dei rapporti di fornitura a vantaggio delle imprese. Lo ha firmato l’Acea Ato 5 con quattro associazioni di categoria. Attivati sportelli telematici per agevolare il dialogo con aziende e imprenditori.L’intesa è stata firmata mercoledì sera nella sede della Camera di commercio di Frosinone. Resa possibile grazie alla collaborazione con l’ente camerale, prevede l’attivazione gratuita di sportelli telematici nelle sedi delle associazioni che permetteranno agli associati di dialogare direttamente con Acea Ato 5 per le pratiche di loro interesse, semplificando e accelerando così i procedimenti amministrativi.Acea Ato 5 ha sottoscritto l’accordo con le seguenti associazioni di categoria: Federlazio, Cna, Confimpreseitalia e Unione Artigiani Italiani, mentre altre sigle hanno già manifestato l’interesse a firmare a breve il protocollo.