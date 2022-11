Francobollo dedicato ai magistrati caduti per il dovere, presente il procuratore d'Emmanuele e il presidente del Coa Giannichedda

Il Procuratore della Repubblica di Cassino dr. Luciano d'Emmanuele, accompagnato dal luogotenente Vladimiro Penge, tra le autorità intervenute in occasione della cerimonia di presentazione del francobollo dedicato ai magistrati caduti nell'adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo.

Il capo della procura della Città Martire ha così voluto rendere omaggio ai colleghi che, con il loro "estremo

sacrificio, costituiscono un raro esempio di modello da seguire per la dedizione offerta per servire l'ideale di giustizia".

Alla cerimonia ha preso parte anche l'ordine degli avvocati di Cassino con il presidente Gianluca Giannichedda.