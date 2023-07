Martedì 4 Luglio 2023, 07:48

Primo weekend di luglio, nuove lamentele e danni a causa della movida che inevitabilmente si genera nelle zone più frequentate del capoluogo. I residenti del centro storico di Frosinone, in particolare quelli di via Amendola, strada che si contrappone a Corso della Repubblica, lamentano purtroppo l'abbandono di alcune zone, mira di teppisti e di atti vandalici.

Domenica sera, appuntamento in centro storico con gli eventi de "Le Terrazze del Belvedere", tante attività commerciali, tantissimi giovani e non che si ritrovano dal tardo pomeriggio fino a notte fonda. I disagi dei residenti di Frosinone più volte nel corso degli anni sono stati esposti e riportati alle autorità, e questo non vuole dire che non ci sia pieno diritto di svolgere eventi e manifestazioni di interesse sociale per richiamare anche l'attenzione sul commercio nel capoluogo. Quello che però lascia un po' perplessi è poi le conseguenze di gesti vandalici purtroppo non prevedibili che generano le rimostranze dei residenti.

«Noi residenti di via Amendola, nel palazzo che si affaccia su Corso della Repubblica, conviviamo con questa situazione - raccontano - e sappiamo che fino a settembre tutti i fine settimana ci saranno eventi, e tanto flusso di persone. Purtroppo quello che è capitato domenica non è però giustificabile da nessun tipo di evento».

Calcinacci a terra e lo sportello dei contatori privati dell'acqua sono il risultato di una notte "brava" che ha destato parecchia preoccupazione: «Ci sono residenti anziani in questi palazzi, tante famiglie con bambini e vedere queste cose non è ammissibile per un paese civile - ribadisce una professionista residente da oltre vent'anni in centro storico. Lo sportello del contatore è stato letteralmente distrutto, così come le mura del palazzo sono state prese a sassate forse per qualche stupido scherzo tra giovani. Ecco ci siamo presentati in mattinata in Comune per esporre la cosa non riuscendo però a parlare con nessun dirigente. Ci rivolgeremo presso gli uffici di igiene e sanità del Comune di Frosinone per richiedere un tempestivo intervento».

A tutto ciò si aggiungono le già note difficoltà di vita quotidiana nel centro storico durante le iniziative estive: «Non abbiamo nulla contro il programma degli eventi comunali - concludono - ma una maggiore organizzazione sarebbe opportuna, sia per la disposizione degli spazi che per la questione parcheggi. Da tempo chiediamo di poter essere ascoltati dall'amministrazione comunale e speriamo che questo ennesimo caso di inciviltà scuota un po' l'opinione pubblica».