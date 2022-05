Giornata contro omofobia, bifobia e transfobia: luci arcobaleno sulla facciata del palazzo comunale d Fiuggi

Oggi, in tutto il mondo, si è celebrata la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. "Il Comune di Fiuggi e l'amministrazione comunale hanno voluto ricordare, tramite l'accensione di luci led arcobaleno proiettate sulla facciata del palazzo comunale in piazza Trento e Trieste, la decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità (presa nel lontano 1990) di rimuovere l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali". Così ha scritto il sindaco, Alioska Baccarini, sul suo account facebook istituzionale per spiegare l'iniziativa.

"Tutti i giorni, ma ancor di più in questa giornata - spiegano in una nota congiunta il sindaco Alioska Baccarini e l'assessore al Bilancio Rachele Ludovici - è doveroso riaffermare il principio che l'omofobia, la bifobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone. Queste giornate di sensibilizzazione, a cui il Comune di Fiuggi partecipa con grande coinvolgimento, devono servire per spezzare quelle catene che legano i pregiudizi all'orientamento sessuale o identità di genere.

Questi piccoli gesti, come l'accensione di una luce - sottolineano Baccarini e Ludovici - devono rappresentare l'impegno delle istituzioni a contrastare alcune chiusure mentali e quelle differenze che purtroppo condizionano la vita di moltissime persone. Il nostro piccolo contributo è teso pertanto alla costruzione di una società più aperta che possa riconoscere ad ogni individuo la piena libertà di vivere, amare ed essere".