Non rispondeva ai parenti, fatale un malore: uomo trovato morto in casa

Un uomo di mezza età è stato trovato privo di vita oggi - 7 febbraio - intorno alle 18 nelle campagne di Ferentino. L'uomo non rispondeva alle chiamate dei parenti che hanno lanciato l'allarme alla centrale di emergenza sanitaria del 118 ed ai carabinieri. I medici arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo per cause naturali. È accaduto tra la zona del Vallone e le Tofe. I soccorsi hanno sfondato la porta trovando l'uomo provo di vita nella sua camera da letto.