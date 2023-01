Paura a Ferentino: s'incendia una bombola, coppia di anziani messa in salvo dal vicino di casa

Momenti di paura a Ferentino, in via San Rocco. Una bombola del gas si è incendiata all'interno di una abitazione occupata da una coppia anziani. Fortunatamente un vicino di casa si è accorto di quanto stava accadendo ed è andato in loro soccorso mettendoli in salvo. Non ci sono stati feriti e danni, ma solo tanta paura. Sul posto per i soccorsi i vigli del fuoco e un'ambulanza.