Fca-Stellantis, incidente sul lavoro: addetta alla qualità investita da un carrello

Incidente sul lavoro in Fca Cassino Plant. A finire in ospedale è stata una lavoratrice addetta al controllo qualità. Il sinistro si è verificato al reparto 7: un carrellista, per cause in fase di accertamento, ha investito l'operaia che è rimasta ferita ad una spalla. Sul posto I sanitari del 118: la donna è stata trasferita all'ospedale Santa Scolastica in condizioni non gravi.