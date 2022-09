Cassino, annullato il recupero produttivo del sabato nello stabilimento di Fca-Stellantis per mancanza di materiali

Nessun recupero produttivo previsto per domani, sabato 17 settembre , verrà effettuato nello stabilimento Fca-Stellantis di Cassino. Lo ha comunicato l’azienda ai sindacati. Inoltre per effetto dei flussi produttivi la lastratura e verniciatura non lavora lunedì. Quindi produzione ridotta per le tre vetture, Giulia, Stelvio e Grecale. Si tornerà alla normalità da martedi prossimo. Finora dei 9 sabati lavorativi programmati da Fca a Cassino per recuperare le giornate di sospensione per mancanza di materiali si è lavorato solo sabato 3 settembre. Tutti gli altri sabati sono saltati. I rifornimenti a rilento di microchip, che arrivano quasi tutti da Taiwan, in Asia, e di altri componenti come anche le vernici, stanno rallentando la produzione. Maserati ha programmato un aumento dei volumi produttivi del suv Grecale per circa 200 vetture al giorno mentre Alfa Romeo circa 300 modelli tra Giulia e Stelvio. Intanto anche in stabilimenti esteri del gruppo ci sono problemi di rifornimento di componenti. Come in Spagna.