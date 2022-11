Ex parroco del Cassinate investe due operai che stavano montando un'insegna

Un investimento stradale si è verificato poco dopo le 12.30 ad Ausonia. A rimanere feriti sono stati due giovani che stavano montando l'insegna per una macelleria che si sarebbe dovuta inaugurare nel weekend. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, un'auto guidata da un ex parroco di Coreno Ausonio ha investito i due giovani. Sul posto subito sono giunti gli uomini del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure. I due giovani sono stati poi trasferiti all'ospedale Dono Svizzero do Formia. Hanno riportato diverse ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.