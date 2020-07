Esce di strada con l'auto a Sant'Elia Fiumerapido, grave 60enne di Atina

Un 60enne di Atina è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina in località Olivella a Sant'Elia Fiumerapido. L'uomo stava guidando una Fiat Stilo, quando per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è uscito di strada finendo in una sottostante cunetta. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino che hanno liberato l'automobilista e affidato alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale a Cassino. L'uomo era cosciente ma le sue condizioni sarebbero gravi.

