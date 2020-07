© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltrattamenti tra i banchi di una scuola dell'Infanzia a Cassino: due maestre rinviate a giudizio.L'udienza dinanzi al Gup del Tribunale di Cassino, il dottor Domenico Di Croce, c'è stata nella mattinata di ieri, dove sono comparse le due maestre, di 54 e 63, accusate di aver maltrattato alcuni bambini della scuola dell’Infanzia di via Zamoch nella Città Martire.La Procura della Repubblica, nella persone del sostituto procuratore Emanuele De Franco, all’udienza precedente aveva concluso chiedendo il rinvio a giudizio.Alla richiesta del Pm si sono associate le parti civili, ben 11 (alcune delle quali difese dall’avvocato Luigi Montanelli).La vicenda risale agli inizi del 2019, quando alle due insegnanti fu notificata la misura cautelare della sospensione dal servizio per un anno. Misura ora decaduta e le maestre reintegrate.Il caso esplose dopo la denuncia di alcuni genitori di una classe anagraficamente mista del noto istituto di Cassino.Gli agenti del commissariato di Cassino (diretti dal commissario Enzo Pittiglio), installarono una telecamera all'interno della classe interessata.Proprio le telecamere registrarono frasi del tipo: “Ti faccio sputare io per terra, animale. Ti faccio cadere tutti i denti”. Ancora: “Se fai cadere l’acqua è meglio che ti scavi la fossa. Adesso vado a prendere la corda e ti lego sulla sedia”.Frasi e parole che sollevarono un vespaio di razioni e di indignazione.Loro, le due maestre, tramite gli avvocati si sono sempre dichiarate innocenti, nonostante ciò ieri pomeriggio il Gup Di Croce, ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo inizierà il 21 maggio 2021 dinanzi al Tribunale di Cassino in composizione monocratica.Altra storia, ovviamente, non collegata alla precedente, sia come istituto sia come persone coinvolte è finita dinanzi al Gup di Croce.Un maestro ora in pensione, in servizio in una scuola del cassinate, è stat rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata.Ad accusare l’ex docente sono stati un gruppo di bambini, i quali hanno raccontato di aver ricevuto attenzioni particolari. Abbracci e presunti palpeggiamenti tali da far prefigurare il reato di violenza. Alcuni degli ex alunni sono stati ascoltati, in modalità assistita, nel corso di un incidente probatorio ed hanno confermato le attenzioni.In giudizio, tuttavia, si sono costituite quattro parti civili, tre delle quali assistite dall’avvocato Emanuele Carbone.L’ex maestro si è sempre difeso, ma il Gup Di Croce ha ritenuto che gli elementi raccolti siano tali da meritare un approfondimento istruttorio dinanzi al Collegio penale.L’ex maestro di scuola Primaria comparirà dinanzi al collegio penale del Tribunale di Cassino il 21 gennaio 2021, nel corso del processo avrà modo di difendersi dalle accuse che gli vengono mosse.