Protezione civile, martedì i messaggi "It alert" per la diga di Collemezzo

Martedì 6 febbraio verrà simulata un’emergenza per collasso della Diga di Collemezzo che interesserà i Comuni di Ceprano, Arce e San Giovanni Incarico. L’obiettivo del test ha lo scopo di familiarizzare con la ricezione del messaggio IT-alert, che arriverà sui telefoni cellulari presenti nelle aree individuate per le simulazioni intorno alle ore 12.

Come nel caso dei precedenti test, chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio che rimanda alla pagina web del sito IT-alert, dove sarà possibile visionare il testo del messaggio reale che i cittadini riceverebbero in caso di allarme per quel determinato rischio.