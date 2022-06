Arce, chiusura della strada della diga di Collemezzo: vertice tra Comuni e tecnici

Chiusura della strada di coronamento della diga di Collemezzo, ad Arce: giovedì, alle 11, si terrà la riunione tra l'amministrazione comunale di Arce, quella di Ceprano e i responsabili di Enel Green Power. E' quanto annunciato dal Municipio di Arce in una nota.

«La questione riguarda la chiusura urgente ed indifferibile della strada, fissata per il 30 giugno. I motivi sono strettamente legati ad una rivalutazione della sicurezza statica e sismica della diga che non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla normativa - si legge nella nota -. Dopo l'incontro pubblico del 14 giugno scorso con i cittadini, il sindaco Luigi Germani, unitamente al suo omologo di Ceprano Marco Galli, sta cercando soluzioni condivise che da un lato tengano conto delle esigenze di sicurezza e dall'altro vedano accolte le richieste che arrivano dai residenti. In particolare - conclude la nota - i cittadini si dicono preoccupati della fattibilità e realizzazione di un percorso alternativo e soprattutto dei tempi dei lavori, stimati in cinque anni. Argomenti ampiamente trattati durante la riunione che si è tenuta nei pressi della diga e che ora i sindaci di Arce e Ceprano cercheranno di affrontare con gli ingegneri responsabili».