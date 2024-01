Lunedì 15 Gennaio 2024, 08:43

Nascondeva negli slip la droga che doveva consegnare al figlio in carcere, arrestata una frusinate di 57 anni. L'episodio è avvenuto nella sala colloqui del penitenziario di via Sferracavalli, a Cassino. La donna, che si era recata a fare visita al figlio detenuto, aveva occultato nelle mutande più di un etto di hashish. Ad accorgersi di quello stupefacente nascosto negli slip gli agenti di polizia penitenziaria nel corso dei controlli che vengono effettuati prima che i visitatori possano accedere alla sala colloqui.

Proprio in quel frangente gli operanti hanno notato un involucro di colore nero occultato nella parte posteriore degli slip. Nel corso dell'ispezione hanno scoperto che la visitatrice aveva nascosto nell'indumento intimo due pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 120 grammi. A fare quella richiesta di droga era stato il figlio, solo che il progetto di poter consumare lo stupefacente insieme agli altri detenuti, è il caso di dirlo, è andato in fumo.

Tra i controlli mirati della polizia penitenziaria ci sono proprio per evitare lo spaccio della droga all'interno della prigione. Per la donna sono scattare le manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. È comparsa presso il tribunale di Cassino, accompagnata dal suo legale di fiducia Roberto Capobianco, per la convalida dell'arresto. La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

La giudice delle indagini preliminari, Alessandra Casinelli, ha convalidato il provvedimento e disposto il divieto di dimora nel Comune di Cassino. Ciò per evitare che la donna potesse reiterare il reato e trovare un altro sistema per poter consegnare la sostanza stupefacente al figlio che a questo punto neanche potrà andare più a trovare in carcere finché resterà detenuto a Cassino .