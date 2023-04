Spacciatore nigeriano arrestato dalla polizia

RIETI - Nel pomeriggio di ieri, 27 aprile, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di pena emessa, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, nei confronti di un cittadino nigeriano condannato per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, dal 2019 al 2023, ha posto in essere numerosi episodi di spaccio di droga a Bologna, Imperia, Venezia, Ferrara ed anche a Rieti quando, nell’agosto del 2022, era stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria reatina a seguito delle indagini espletate dalla Polizia di Stato che lo avevano visto attore principale in numerosi episodi di spaccio di eroina, cocaina e marijuana, posti in essere nelle vie del centro storico cittadino a partire dalla fine dell’anno 2021.

Il cittadino nigeriano, rintracciato dagli investigatori della Polizia di Stato in una abitazione reatina del quartiere di San Francesco, è stato arrestato ed associato presso la Casa Circondariale di Rieti dove dovrà scontare la pena della reclusione di anni 5, giorni 26 e pagare una multa di 17.800 euro.