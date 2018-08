È stata arrestata la ternana di 27 anni, Giorgia G., accusata di omicidio aggravato per aver abbandonato il bimbo che aveva appena partorito sotto il sole, provocandone la morte. La donna è stata prelevata da una residenza protetta e portata al carcere di Capanne a Perugia. La richiesta era stata fatta dal magistrato Barbara Mazzullo e accolta dal giudice per le indagini preliminari Natalia Giubilei. Il neonato era stata ritrovato senza vita giovedì scorso intorno alle 20 da una donna in un sacchetto della spesa nel parcheggio dell’Eurospin, alle porte di Borgo Rivo a Terni. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile che grazie a uno scontrino, ritrovato all'interno della busta, sono risaliti all'identità della donna nel giro di poche ore.

La confessione della 27enne e l'autopsia effettuata dal medico legale Mauro Bacci, che ha confermato come il bimbo fosse vivo e soprattutto sano quando è stato abbandonato nella busta, si sono trasformate in prove granitiche contro Giorgia G. che ora si trova in carcere con accusa pesantissima: aver ucciso il proprio figlio.



