Sabato 18 Novembre 2023, 08:28

La droga scorre a fiumi ad Alatri. Due giovani di ottima famiglia, che si sono trasformati in corrieri, sono stati arrestati dai carabinieri sulla Casilina nella capitale. In manette sono finiti Iacopo Corsi ed Ettore Calicchia, entrambi di 21 anni ed incensurati. I due ragazzi sono stati sorpresi con 2 chili e mezzo di hashish. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati inoltre 13 mila euro in contanti, provento con tutta probabilità dell'attività di spaccio.

Da tempo i militari li stavano monitorando, e proprio l'altra mattina avevano notato un sospetto andirivieni dei due che entravano in una vettura e che una volta scesi si recavano nell'androne di un palazzo. Alla fine si è scoperto che quell'auto non era altro che il deposito dello stupefacente che di volta in volta veniva prelevato e ceduto agli acquirenti in quell'androne. Ma non si trattava di piccoli assuntori in quanto le confezioni pesavano dall'etto e mezzo ai due etti di droga. Segno questo che lo stupefacente veniva poi piazzato altrove. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un telefonino dove sono stati immortalati e cristallizzati tutta una serie di messaggi, per gli investigatori, inequivocabili circa l'attività di spaccio: «Siamo arrivati, ti aspettiamo», dicevano i due a coloro che attendevano l'arrivo di quella partita di droga.

LA QUALITÀ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fatto obiettivamente preoccupante è che gli arrestati stavano spacciando sostanza di alta qualità. Infatti è stato accertato che l'hashish smerciato era puro al 70 per cento. Non è escluso comunque che lo stupefacente sia partito proprio da Alatri per essere spacciato poi nella capitale. Inutile nascondere che la città ciclope negli ultimi tempi si sia trasformata in un luogo ad alto rischio di spaccio. Il 30 gennaio scorso Thomas Bricca, uno studente di 19 anni è stato ucciso per uno scambio di persona a causa di una faida tra bande di spacciatori. Gli inquirenti hanno spiegato che Alatri non è una piazza strutturata, gestita da una organizzazione criminale, a muovere i fili dello spaccio sono piccoli gruppi che soddisfano la domanda: hashish e cocaina. Ma più che un luogo di cessione Alatri si è trasformata in un punto di aggregazione del consumo di sostanze stupefacenti. La droga proviene dal Casermone e dalla Campania. Talvolta anche da Roma. I due ventunenni, che saranno rappresentati dall'avvocato Giampiero Vellucci, nei prossimi giorni verranno sottoposti ad interrogatorio.