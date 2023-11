Sabato 18 Novembre 2023, 08:12 - Ultimo aggiornamento: 08:13

È stata investita vicino a scuola proprio nel giorno del suo sesto compleanno, purtroppo trascorso in ospedale. La bimba di Ceccano stava attraversando la strada con sua madre all'uscita delle scuole di via Gaeta. Non è finita in tragedia solo perché l'auto non ha svoltato l'angolo ad alta velocità. La piccola, dopo l'impatto e la caduta, ha battuto la testa sul cofano dell'auto e riportato una vistosa ferita e un sospetto trauma cranico. I soccorsi sono entrati in azione tra la disperazione della mamma e la forte apprensione di comunità scolastica, residenti e passanti. È stata portata in ambulanza all'ospedale di Frosinone e tenuta sotto osservazione. Poi la decisione di trasferirla a Roma per monitorare e migliorare le sue condizioni.

L'investimento è avvenuto ieri, intorno alle ore 13.30, nei pressi dell'incrocio semaforico tra la circonvallazione Aldo e il tratto cittadino della regionale via Gaeta. La donna e la figlioletta provenivano dal retrostante parcheggio del secondo circolo, dove escono gli alunni di asilo ed elementari. Sono passate tra le macchine in fila al semaforo rosso di via Gaeta e una in arrivo con il verde da via Moro non ha frenato in tempo. Avrebbero dovuto attraversare sulle strisce pedonali situate a cinquanta metri e presidiate dai vigili urbani. Si trovano davanti all'ingresso principale del secondo istituto comprensivo, dove entrano ed escono gli studenti delle scuole medie.