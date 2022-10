Il presidente della Corte dei Conti ospite del Rotary: «Giustizia, tempi troppo lunghi»

«Per parlare di dritto della giustizia ci si metterebbe poco, per il rovescio ci vuole di più». Con queste parole il Presidente aggiunto della Corte dei conti Tommaso Miele – neo-socio onorario del Rotary Club di Fiuggi - ha iniziato il suo dialogo con Maria Rita Grieco, vicedirettrice del Tg2 – entrambi figli della Ciociaria - nella serata organizzata dal Rotary della città termale.

Presenti numerosi soci, ospiti e autorità. Miele ha trascinato i presenti in un dialogo di altissimo profilo toccando tanti temi d’attualità e ricordando con orgoglio che la Corte dei conti è la più antica magistratura italiana che proprio in questi giorni celebra i 160 anni dalla sua istituzione. Il giudice contabile ha tenuto a precisare che, anche in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario, davanti alle più alte autorità, ha sostenuto che i magistrati devono essere consapevoli che svolgono una funzione neutra che ha come fine l’interesse pubblico e che l’accertamento della giustizia non deve mai diventare potere. «Chi abusa della funzione, chi la esercita con finalità diverse da quelle che la Costituzione e le leggi attribuiscono loro – ha proseguito Miele – danneggia tutti. La magistratura deve recuperare la cultura delle garanzie: se ci si allinea all’onda giustizialista partita negli anni ’90 il nostro Paese non sarà più la culla del diritto ma la culla del rovescio per stare al titolo della serata. Di storture della giustizia ce ne sono tante a cominciare dai tempi». Miele ricorda come: «Dall’avviso di garanzia inizia la “pena del processo” e la magistratura deve avere rispetto del cittadino che subisce il procedimento giudiziario. Dentro un fascicolo processuale c’è la vita di una persona e della sua famiglia per questo come giudici contabili dobbiamo avere ben chiare le conseguenze delle nostre decisioni. Togliere un milione di euro ma pure centomila euro a una famiglia ha conseguenze devastanti. Alcune delle responsabilità – ha concluso il Presidente Miele - sono in capo al legislatore perché bisogna avere il coraggio di prevedere un processo più snello, non si possono avere regole bizantine».

Nel corso della conviviale si è svolta la Cerimonia di spillettatura del nuovo socio del Rotary Club di Fiuggi, Daniele Natalia, sindaco di Anagni e a seguire quella dei due soci onorari, il presidente Tommaso Miele e Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone. La presidente del Rotary Club di Fiuggi Alessandra Di Legge ha sottolineato come la strategia del Rotary è quella di «valorizzare le eccellenze della Ciociaria». Per questo nel corso della serata è stata consegnata la menzione “Eccellenza nel solco delle radici ciociare” a Francesco Testi, il più giovane magistrato attualmente in servizio alla Corte dei conti, originario di Ferentino.