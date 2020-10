Letteratura, il premio Val di Comino compie 45 anni: domenica ad Alvito la cerimonia di premiazione

Quarantacinque edizioni senza saltarne una e neppure il Covid-19 ha fermato l’evento, che si terrà nel rispetto dei protocolli governativi. Il premio letterario “Val di Comino”, uno dei più longevi e ambiti del panorama nazionale, taglia un altro taguardo, quello della continuità ininterrotta dal lontano 1976. In quell'anno, infatti, fu fondato dall’allora vicepresidente della Provincia, lo scrittore Gerardo Vacana, che ancora oggi organizza l’evento insieme al figlio Luigi e al Centro Studi Letterari “Val di Comino”.

Domenica 18 ottobre il premio spegnerà quarantacinque candeline. Circa duecentocinquanta i premiati dalla prima edizione: sfogliando il glorioso albo d’oro, compaiono tra gli altri: Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Tonino Guerra, Vivian Lamarque, Maria Luisa Spaziani, Giovanni Raboni, Jolanda Insana, Claudio Magris, Luigi Baldacci, Evgenij Solonovich, Jacqueline Risset, Alberto Bevilacqua; ma anche gli attori Giancarlo Giannini, Giorgio Albertazzi, Enzo Decaro, Enrico Lo Verso, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Angela Luce, Violante Placido, Silvio Muccino

Alle 18.00 al teatro comunale di Alvito è in programma la cerimonia di premiazione. Per la sezione Poesia il vincitore è Franco Marcoaldi, con il volume Amore non Amore. Poeta e scrittore, ha scritto per il teatro, per la musica, per la televisione. Il centro della sua attività è la poesia.

Per la Saggistica Giulio Ferroni con il testo “L’Italia di Dante. Viaggio nel Paese della ”. Ferroni, professore ordinario di Letteratura italiana presso l'Università "La Sapienza" di Roma e in precedenza presso l'Università della Calabria, ha scritto numerosi saggi di letteratura.

Per il Giornalismo Massimo Martinelli, direttore de “Il Messaggero”. Martinelli viene da una famiglia di giornalisti: figlio di Roberto Martinelli, decano della giudiziaria in Italia, nella redazione del quotidiano romano ha ricoperto il ruolo di responsabile della cronaca giudiziaria occupandosi dei più importanti casi nazionali.

Menzione speciale per il Giornalismo a Lorenza Di Brango, vicedirettore Tg Teleuniverso, e per il Teatro ad Adriano Giannini.

La giuria del “Val di Comino”, presieduta da Giovanna Ioli, annovera Marcello Carlino, Elio Gioanola e Gerardo Vacana.

La manifestazione, come sempre, dopo un recital dalle pagine di Ferroni, affidato a Dionisio Paglia, ha in programma un concerto d’onore a cura dell'Orchestra da Camera di Frosinone.





