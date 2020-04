Nei 91 centri ciociari è iniziata la corsa al doppio bonus, uno concesso dal Governo e l'altro dalla Regione, previsto per i cittadini che hanno subito ripercussioni economiche a causa dell'emergenza Coronavirus. Una pioggia di milioni di euro, fondi ripartiti tra i Comuni anche in base alla popolazione residente e che saranno gestiti dagli enti in collaborazione con i rispettivi servizi sociali. Nelle città e nei paesi si dovranno individuare prima il fabbisogno e i beneficiari.

Si tratta, in sostanza, di risorse stanziate per la solidarietà alimentare: sono utilizzabili per l'acquisto di buoni spesa (in negozi e supermercati), di generi alimentari e beni di prima necessità, tra cui i medicinali. Un aiuto diretto destinato a single e a famiglie che, in questo periodo di pandemia, si trovano in difficoltà finanziaria.

Tra i Comuni c'è già chi ha pubblicato gli avvisi pubblici (come ad esempio Frosinone, dove le domande potranno essere presentate da domani) e chi si appresta a farlo. Fase propedeutica, questa, per la distribuzione dei buoni e dei pacchi alimentari. Molti cittadini, dopo aver appreso della misura di sostegno temporaneo, sono pronti a depositare le richieste.

ECCO IL TOTALE DEI FONDI STANZIATI PER CIASCUN COMUNE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

ACQUAFONDATA: 3.588,14 euro

ACUTO: 23.249,07

ALATRI: 342.693,28

ALVITO: 31.187,97

AMASENO: 55.146,69

ANAGNI: 238.779,54

AQUINO: 59.710,79

ARCE: 63.099,56

ARNARA: 27.587,67

ARPINO: 79.195,63

ATINA: 52.159,84

AUSONIA: 33.572,81

BELMONTE CASTELLO: 8.897,08

BOVILLE ERNICA: 112.003,95

BROCCOSTELLA: 33.292,42

CAMPOLI APPENNINO: 20.362,08

CASALATTICO: 8.214,27

CASALVIERI: 33.627,29

CASSINO: 405.567,39

CASTELLIRI: 40.694,95

CASTELNUOVO PARANO: 11.252,81

CASTROCIELO: 44.926,55

CASTRO DEI VOLSCI: 54.702,04

CECCANO: 275.050,1

CEPRANO: 104.136,88

CERVARO: 94.610,08

COLFELICE: 22.318,07

COLLEPARDO: 11.428,58

COLLE SAN MAGNO: 8.233,89

CORENO AUSONIO: 19.777,18

ESPERIA: 47.029,01

FALVATERRA: 6.256,42

FERENTINO: 242.052,07

FILETTINO: 6.276,12

FIUGGI: 126.492,19

FONTANA LIRI: 31.285,94

FONTECHIARI: 15.940,01

FROSINONE: 472.117,56

FUMONE: 27.109,47

GALLINARO: 16.048,08

GIULIANO DI ROMA: 28.593,86

GUARCINO: 17.638,05

ISOLA DEL LIRI: 124.505,45

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO: 158.420,02

MOROLO: 37.856,04

PALIANO: 94.810,18

PASTENA: 15.757,12

PATRICA: 35.699,86

PESCOSOLIDO: 18.500,18

PICINISCO: 14.523,43

PICO: 32.185,5

PIEDIMONTE SAN GERMANO: 77.056,26

PIGLIO: 52.415,97

PIGNATARO INTERAMNA: 31.337,27

POFI: 50.978,34

PONTECORVO: 152.516,81

POSTA FIBRENO: 11.849,71

RIPI: 63.473,56

ROCCA D'ARCE: 10.988, 51

ROCCASECCA: 85.674,26

SAN BIAGIO SARACINISCO: 4.419,76

SAN DONATO VAL DI COMINO: 24.039,27

SAN GIORGIO A LIRI: 37.872,38

SAN GIOVANNI INCARICO: 37.138,22

SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO: 11.145,15

SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO: 18.005,22

SANT'APOLLINARE: 21.948,86

SANT'ELIA FIUMERAPIDO: 71.765,34

SANTOPADRE: 15.796,92

SAN VITTORE DEL LAZIO: 30.862,08

SERRONE: 35.877,29

SETTEFRATI: 9.261,06

SGURGOLA: 32.587,5

SORA: 298.783,43

STRANGOLAGALLI: 31.087,64

SUPINO: 57.759,55

TERELLE: 4.353,42

TORRE CAJETANI: 16.880,36

TORRICE: 57.669,66

TREVI NEL LAZIO: 21.525,76

TRIVIGLIANO: 20.532,42

VALLECORSA: 30.027,11

VALLEMAIO: 11.903,66

VALLEROTONDA: 19.033,48

VEROLI: 258.318,89

VICALVI: 8.944,58

VICO NEL LAZIO: 27.923,01

VILLA LATINA: 16.027,43

VILLA SANTA LUCIA: 31.053,11

VILLA SANTO STEFANO: 21.992,55

VITICUSO: 3.928,18



Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA