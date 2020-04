Erano nati durante il secondo conflitto bellico, quando anche nel Cassinate esplodevano granate e si sganciavano bombe. Sono morti anziani, quasi insieme, in un'altra guerra globale, quella, però, contro un nemico subdolo e invisibile: il Coronavirus, che sta tenendo in ostaggio il mondo. Ausonia, in provincia di Frosinone, piange due vittime riconducibili al Covid-19. Moglie e marito, lei 76 anni e lui 80. Se ne sono andati quasi insieme, in due giorni, a distanza di quasi ventiquattr'ore l'una dall'altro. La donna, ricoverata all'ospedale di Frosinone qualche giorno dopo il responso di positività del test, è deceduta martedì. Il cuore dell'uomo, le cui condizioni nel frattempo erano peggiorate, secondo la ricostruzione sempre a causa del maledetto virus, si è fermato il giorno successivo, ieri, nello stesso nosocomio.

Ai due i tamponi sarebbero stati eseguiti il sabato precedente, quando avevano avvertito i primi sintomi.

Due storie drammatiche. Altri due anziani che non ce l'hanno fatta, dunque, come altre 25 persone della Ciociaria da quando, all'inizio di marzo, è scoppiata la pandemia.

Una cittadina, quella di Ausonia, rimasta sconvolta e sgomenta di fronte alla tragedia familiare. Lo è l'intera Ciociaria, che soltanto poche ore prima si era fermata per rendere omaggio alle vittime del virus, esponendo le bandiere a mezz'asta e osservando un minuto di raccoglimento. Un dolore, un dramma familiare, che ha gettato Ausonia nello sconforto. Lì, in quel paese di circa 2.500 anime a sud della provincia di Frosinone, dove tutti conoscono tutti, come in tutte le piccole comunità, ora si ricorda chi ha pagato con la vita la minaccia del virus.

