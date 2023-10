Ispezioni alle attività che producono alcolici, in Ciociaria sequestate 1.500 bottiglie di liquori

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Latina ha condotto, nelle scorse ore, una vasta campagna di controllo nel settore di produzione e commercializzazione dei vini, contestualmente al periodo stagionale di raccolta della materia prima ed avvio della fase produttiva dei prodotti vinosi.

In Ciociaria sono state controllate 11 attività di cui 5 non conformi. Sette in tutto le violazioni contestate, per un ammontare di circa 7.500 €, relativamente alle carenze igienico sanitarie, al mancato aggiornamento della Dia sanitaria, alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo e alla non conformità di carattere gestionale e strutturale.

A seguito dei controlli effettuati presso 2 stabilimenti di produzione di bevande alcoliche, si è proceduto al sequestro di 1.500 bottiglie di liquori, del valore commerciale di euro 17.000, poiché in parte prive di tracciabilità e in parte risultate prodotte utilizzando materie prime (aromi ed essenze) scadute di validità.